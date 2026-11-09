18-годишно момче се самоуби, след като е успяло да подлъже изкуствения интелект да му обясни как да го направи, съобщават от "24 часа". Трагедията се е случила на 10 октомври в софийския квартал "Изток".

Младежът имал леки психически отклонения, разказали след смъртта му неговите родители. Наскоро навършил пълнолетие, но не бил щастлив. Въпреки това не споменавал на родителите си да има суицидни мисли. Затова те били шокирани, когато открили безжизненото му тяло в апартамента им в блок на ул. “Елемаг”. Те веднага повикали полиция, а криминалиститие се натъкнали на странна гледка.