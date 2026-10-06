Министър-председателят Румен Радев потвърди, че България провежда спасителни операции на 70 мили от гр. Бяла в изключителната икономическа зона в България. "Снощи около 3 часа са атакувани два търговски кораба с морски и въздушни дронове", каза той.

По думите му атаката е извършена около 3 часа през нощта, като използването на дронове е потвърдено категорично от екипажите на корабите.

Не са открити хора от първия кораб, екипажът е в неизвестност. По думите му продължават да се издирват оцелели от първия потънал кораб.

"Абсолютно недопустима атака в българската изключително икономическа зона. Абсолютно грубо показване на международното право", каза премиерът.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обясни, че са предприети действия, с които двамата ранени да бъдат прибрани възможно най-бързо във Варна. Той допълни, че два хеликоптера от авиобаза „Крумово“ пътуват към формированието на ВМС в „Чайка“ с цел да вземат спасители и при необходимост да се отправят към морското пространство.

„Подготвен е и самолет 125 за въздушно разузнаване. Имаме готовност да поставим допълнителни сили и средства“, категоричен бе Стоянов.

По-рано стана ясно, че Радев свиква днес среща с представители на институциите във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море. Участие ще вземат представители на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, на Министерството на транспорта, на околната среда и водите, на президентската институция и на службите за сигурност.

Заради ситуацията в Черно море президентът Илияна Йотова променя програмата си за днес. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Отменя се посещението ѝ във Велико Търново, където трябваше да присъства на представянето на резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на хълма Трапезица.