Във връзка с поразените от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море президентът Илияна Йотова променя програмата си, като се отменя посещението ѝ във Велико Търново за представянето на резултатите от археологическите проучвания и реставрация на хълма Трапезица в 11:00 часа днес. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Министър-председателят Румен Радев свиква среща с представители на институциите във връзка с поразени от дронове два кораба в българската икономическа зона в Черно море, съобщиха от правителствената информационна пресслужба.

Според първоначалната информация, мишена на ударите са станали два кораба за генерални товари – плаващият под флага на Того ALFA WATAN (IMO: 7510884) и ABLE (IMO: 9001136), плаващ под флага на Палау.

В резултат на атаката, ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българските брегове. Към момента няма официална информация за съдбата на неговия екипаж и дали има оцелели.

Вторият поразен съд, моторният кораб ABLE, е бил обхванат от сериозен пожар вследствие на удара. Критичната ситуация е принудила целия 18-членен екипаж да напусне плавателния съд.

В ключова фигура в спасителната акция се превърна плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA (IMO: 7931997). Корабът е бил спешно пренасочен към координатите на инцидента, за да окаже съдействие. Родният екипаж е успял успешно да евакуира и приеме на борда си всички бедстващи моряци от горящия ABLE.

Сред спасените има ранени, на които е оказана незабавна първа долекарска помощ директно на борда на българския ферибот. В момента се координират съвместни действия с дежурните спасителни звена за тяхната спешна медицинска евакуация към брегови болнични заведения при първа възможност.