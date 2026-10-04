Окончателната забрана върху продажбите на нови автомобили с двигатели с вътрешно горене (ДВГ), планирана за 2035 г. в Европейския съюз, вече не изглежда толкова сигурна. Предстои Комисията по туризъм и транспорт на ЕС (TRAN) да обсъди ново предложение, което засяга както леките, така и лекотоварните търговски превозни средства. Този ход идва на фона на променящите се условия в индустрията. Според проучването AMS/ABB Automotive Manufacturing Outlook, проведено сред близо 500 представители на автосектора от шест континента, едва 8% от анкетираните намират производството на електромобили за по-трудно спрямо миналата година, докато над половината виждат чувствително подобрение. Въпреки технологичния напредък обаче, икономическата реалност налага преосмисляне на крайните срокове.

Причините за завоя в европейската политика

Отстъплението от пълната забрана, известна като „визия нула“, е мотивирано от спада на заетостта в европейската автомобилна индустрия и неравномерния темп, с който отделните държави преминават към електромобилност. Регулаторното облекчение цели да даде глътка въздух на производителите в трудния преход, но и да защити шофьорите в страните, където високите цени на електрическите коли и липсата на достатъчно публични зарядни станции все още спират масовия купувач.