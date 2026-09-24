Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви за недействителна регистрацията на Сергей Петков Инджов като кандидат за вицепрезидент за предстоящите избори на 25 октомври 2026 г.

Инджов беше част от кандидатската двойка за президент и вицепрезидент заедно с Александър Трифонов Томов, издигната от партия „Българска социалдемокрация – Евролевица“. Те бяха регистрирани първоначално с решение от 22 септември 2026 г. при условията на неприключила процедура за проверка на кандидатската листа, съгласно предходни решения на комисията от 01.09.2026 г. и 09.09.2026 г.

Причината за заличаването е писмо от Главна дирекция „ГРАО“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 24.09.2026 г. Според предоставената справка, Сергей Инджов е придобил „съветско“ гражданство по рождение. В акта му за раждане, съставен на 4 октомври 1962 г. в град Карлово, е отбелязано, че въз основа на молба на родителите от 5 октомври 1962 г. детето приема съветско гражданство.

Това обстоятелство нарушава изискванията на Конституцията на Република България и Изборния кодекс, според които кандидатите за вицепрезидент трябва да имат българско гражданство по рождение.

Решението на ЦИК подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.