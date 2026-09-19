Не би трябвало да има сериозно повишение на цената на хляба.Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

"Нека да правим разлика между производството на пшеница, което е суровина за производството на хляб, за което министерството на земеделието се е погрижило изключително добре. В следващите няколко дни ще започнем разговори с министъра на транспорта, за да можем допълнително да облекчим транспортните разходи чрез железопътната инфраструктура на страната и производството на хляб, което се влияе много повече от цената на тока и цената на труда", заяви Абровски.