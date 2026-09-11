Българският фолклор няма граници. Той пътува с хората, пази паметта, създава общности и свързва поколения, независимо къде по света живеят българите.

Това послание стои в основата на второто издание на Фестивала на българските фолклорни състави от чужбина, който ще се проведе в Бургас от 18 до 20 септември 2026 г. под наслов „Бургас ни събира“.

Тази година фестивалът ще посрещне 300 участници, 20 фолклорни формации от 10 държави и 18 града, които ще донесат в Бургас богатството и многообразието на българските фолклорни общности зад граница.

На една сцена ще се срещнат танцови състави, певчески групи и хорове, музиканти, формации за песни и танци и международни сборни формации.

Участници пристигат от Австрия, Германия, Италия, Испания, Великобритания, Франция, Норвегия, Молдова, Швейцария и Кипър, превръщайки Бургас в своеобразна карта на българския фолклор в Европа.

Сред формациите са танцовите състави „На хорото“ – Грац, ТФ „Китка“ – Бургос, „Седем Осми 7/8“ – Харлоу, „Майски ритми“ – Аугсбург, „Лазарка“ – Мюнхен, „СамоДиви“ – Инсбрук, ФР „Ритмика“ – Милано, ТС „Сборна дружина“ – Лондон, „И-ХА“ – Осло, „Гайда“ – Франкфурт, „Ентусиасти“ – Бад Нойенар, „Нашенци“ – Милано, „Родолюбие“ – Тараклия и „От Извора“ – Лион.

Към тях се присъединяват Народен хор „Българска роза“ – Мюнхен, хор „Бели рози“ – Пескара и хор „Китка“ – Виена, както и ансамбъл „Лев“ от Рим и Колеферо, представен от певица и гайдар.

Специално за фестивала е създадена и сборната формация „ЛЕЛЕ МАЛЕ“, която събира хористи и танцьори.

„БЪЛГАРСКА РОЗА ПО СВЕТА“ – ЕДНА СЦЕНА ЗА БЪЛГАРИ ОТ ШЕСТ ДЪРЖАВИ

Един от най-емоционалните акценти в тазгодишното издание ще бъде международната сборна формация „Българска роза по света“.

Тя обединява 9 фолклорни групи от 6 държави – Испания, Франция, Германия, Швейцария, Кипър и Италия. Представители на различни български групи, носещи името „Българска роза“, ще се съберат заедно в Бургас и ще представят общ спектакъл.

„Българска роза по света“ е повече от фолклорно изпълнение – тя е символ на способността на българската култура да събира хора, които живеят на хиляди километри един от друг, около общ език, памет и традиция.

20 ФОРМАЦИИ, 10 ДЪРЖАВИ, 18 ГРАДА – ЕДНА БЪЛГАРИЯ

Зад всяка от 20-те формации стоят хора, които живеят и работят далеч от България, но отделят от времето си, за да репетират, пеят, танцуват, свирят и предават българските традиции на следващите поколения.

За три дни те ще превърнат Бургас в място за срещи, културен обмен и споделяне на българската традиция.

Фестивалът събира не просто изпълнители, а цели български общности – семейства, приятели, доброволци и ръководители, които независимо от разстоянието продължават да пазят жива връзката си с България.

„Бургас ни събира“ е тяхното завръщане у дома – чрез музиката, песента и танца. И доказателство, че където и по света да живеят българите, едно хоро е достатъчно, за да ги събере отново.

Фестивалът „Бургас ни събира“ се организира от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина (АБФСЧ) и „Пощенска кутия за приказки“, със съдействието на Община Бургас и Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ).Медийни партньори са Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР) и Българската телеграфна агенция (БТА).

ПРОГРАМА НА ВТОРИЯ ФЕСТИВАЛ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФОЛКОРНИ СЪСТАВИ ОТ ЧУЖБИНА

“БУРГАС НИ СЪБИРА”

18-20 Септември 2026 – Бургас, България

Ден 1 – 18.09.2026 /петък/

12:00 – 17:00 – пристигане на групите – настаняване.

17:00 – 18:00 – техническа среща с ръководителите на групи – посрещане и приветствие от АБФСЧ, раздаване на програма, баджове и уточняване на подробности за фестивалните дни.

19:30-21:30 – откриване на Фестивала – Първа концертна вечер в Летен театър, Бургас.

22:00 – 24:00 – хоротека с официална вечеря – Хотел „Марина“, Бургас.

Ден 2 – 19.09.2026 /събота/

10:00 – 13:00 – Организирано посещение на о. Света Анастасия, , тръгване от Магазия 1, Морска гара, Бургас

17:30 – 19:00 – Голямо хоро с всички участници, обща снимка и заснемане с дрон – Площад „Св.св.Кирил и Методий“, Бургас.

19:30 – 21:30 – Концертна програма с участието на фолклорните групи от чужбина -Втора концертна вечер в Летен театър, Бургас.

22:00 – 24:00 – хоротека с официална вечеря – Хотел „Марина“, Бургас.

Ден 3 – 20.09.2026 /неделя/

10:00 – 13:00 – Организирано посещение на рибарското селище Ченгене Скеле, тръгване от Магазия 1, Морска гара, Бургас

17:30 – 19:00 – дефиле с всички участници от площада пред Общината до Морската градина.

19:30 – 21:30 – Гала-концерт на всички групи участници във фестивала и награждаване. Официално закриване на Фестивала.

22:00 – 24:00 – хоротека с официална вечеря – Хотел „Марина“, Бургас.

Ден 4 – 21.09.2026 /понеделник/

10:00 – 12:00 – изпращане на групите – напускане на хотела

12:00 – 20:00 – свободна програма /опционална разходка до близки градове и морски курорти/.

* Програмата не е окончателна и организаторите запазват правото си на промени, предвид възникнали непредвидени или извънредни обстоятелства.