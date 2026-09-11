Деветима души, сред които шестима служители на Агенция „Митници“, са задържани при мащабна акция на ГДБОП и Агенция „Митници“ срещу предполагаема схема за отклоняване и продажба на стоки, предназначени за унищожаване. Операцията се провежда в Свиленград, Елхово и на ГКПП „Лесово“, съобщиха на брифинг от двете институции.

Задържаните стоки са основно текстилни изделия, но има и други артикули. Става въпрос основно за дрехи, обувки, парфюми и други артикули, нарушаващи права върху защитени търговски марки. Те са били внесени от Турция и задържани от митническите власти, след което са съхранявани в складове под митнически контрол до унищожаването им.

Как е работила схемата?

По първоначални данни именно в последния етап от процедурата част от стоките са били отклонявани. Вместо всички артикули да бъдат окончателно унищожени и загробени, част от тях били отделяни и впоследствие стигали отново до пазара.

„Отклонявана е част от стоката, която е била усвоявана както от длъжностните лица, така и от цивилни лица, които са я разпространявали и продавали на територията на България – както по интернет, така и по друг начин“, разясни главен инспектор Добрев.

ГДБОП работи по случая от няколко месеца. Акцията е проведена в момент, когато част от стоките са били в процес на т.нар. нарязване преди окончателното им унищожаване.

Разследващите имат данни, че част от артикулите са били документирани като унищожени, но на практика са били отклонявани.

Шестима от задържаните са митничари

От общо деветимата задържани шестима са служители на митническата администрация, а останалите трима са цивилни лица, свързани с външната фирма, ангажирана с унищожаването на стоките.

От Агенция „Митници“ уточниха, че само част от задържаните служители работят в местната структура в Свиленград. На този етап не се съобщава какви длъжности заемат и каква е предполагаемата роля на всеки от тях.

„Агенция „Митници“ е една от структурите в Европейския съюз, която задържа рекордни количества от такъв тип стоки, и агенцията ще бъде напълно безкомпромисна към подобна дейност“, заяви Георги Господинов.

Проверяват 13 склада

След акцията предстои пълна инвентаризация на складовете със стоки под митнически контрол, за да бъде установено какво количество може да е било отклонено.

Само на територията на Свиленград има 13 такива склада, като проверки ще бъдат извършени във всички тях.

Към момента разследващите не могат да посочат нито общото количество, нито стойността на отклонените стоки. Откритите при акцията артикули продължават да бъдат описвани, а процесуално-следствените действия не са приключили.

Материалите по случая са докладвани на Окръжната прокуратура в Хасково. Предстои държавното обвинение да прецени дали и на кои от задържаните да бъдат повдигнати обвинения.