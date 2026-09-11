Деветото издание на Порт Прим Арт Фест започва в Бургас на 7 октомври. Фестивалът ще предложи на ценителите изложби, литература, кино, театър, музика и куклен спектакъл.

Организатор на културния форум е Гранд Хотел и СПА Приморец, с подкрепата на Община Бургас.

Фестивалът ще бъде открит на 7 октомври от 18:00 ч. в Бургаската художествена галерия „Петко Задгорски“ с обща изложба, курирана от творческия директор на форума Стефан Божков. В нея ще бъдат представени произведения на Гергана Лалова, Изабел Славчева, Илиана Илиева, Николай Бузов, Яне Гаджев, Цветелина Максимова и Стефан Божков. Експозицията е с вход свободен и ще остане до 30 октомври.

На 8 октомври програмата продължава със среща с Георги Милков и Таня Михайлова, които ще представят книгата „Либийският случай: Всички дипломатически средства“ от 17:30 ч. в Гранд хотел и СПА Приморец. Вечерта, от 19:30 ч. в Културен дом НХК, ще бъде представен спектакълът „Влюбеният Дирижабъл. Съдбата на поета“ на Държавен театър – Пловдив, режисиран от Диана Добрева.

На 9 октомври журналистът и продуцент Георги Тошев ще представи филма „Загадката Леда Тасева“ и книгата „Леда и думите“, посветени на 100-годишнината от рождението на актрисата. Срещата е от 17:30 ч. в Гранд хотел и СПА Приморец и е с вход свободен. От 19:30 ч. в Културен дом НХК следва концертът „Класиката среща джаза и тангото“ с участието на Марио Хосен, Кристина Милер, Клаудиуш Баран и приятели.

Последният фестивален ден – 10 октомври, започва с детския спектакъл „Джуджето Дългоноско“ на Куклен театър „Георги Митев - Жоро“ – Ямбол. Представлението е от 11:00 ч. в Кукления театър. От 17:00 ч. в Гранд хотел и СПА Приморец Мария Касимова-Моасе ще представи премиерно за Бургас новата си книга „Око“.

През всички фестивални дни любителите на киното ще могат да гледат селекция от Международния фестивал за късометражно кино „Карантината“. Прожекциите са от 8 до 10 октомври, всяка вечер от 18:00 ч. в зала „Петя Дубарова“ на Морското казино, с вход свободен.

Част от събитията са с вход свободен, а за театралния спектакъл и концерта билетите се продават на каса „Часовника“ и в Eventim.

Деветото издание на Порт Прим Арт Фест подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 г.