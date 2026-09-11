Обвиняемите поискака домашен арест, магистратите: Категорично не

Бургаският районен съд наложи днес постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ на тримата, които на 9 септември т.г. нападнаха в дома му 70-годишния дядо Стоян, пребиха го с метална палка, вързаха ръцете му с тиксо, а след това го обраха. Престъплението е извършено в созополското село Крушевец. Обвиняемите - Николай Кръстев, Петър Петров, Коста Петров бяха доведени днес под конвой в съдебната палата, а защита им настоя да бъдат пуснати под домашен арест. Съдът обаче отхвърли искането им.

Въпреки нанесените порезни рани и изгаряния по ръцете, възрастният мъж успял сам да се освободи и да подаде сигнал на тел. 112, стана ясно по време на заседанието.

По време на разследването е установено, че тримата криминално проявени мъже са действали в съучастие и с предварителна подготовка, като са действали изключително жестоко. А след побоя откраднали от дома на потърпевшия 500 евро, 2000 американски долара, два телефона и златни пендари. Пред разследващите Коста Петров направил пълни самопризнания и дори се е разкаял за престъплението.

МВР проверява и връзката на 39-годишна жена от селото в нападението. По неофициална информация именно тя разказала, че в селото има необитаем имот, в който били скрити 100 хиляди евро. Но на място, според защитата на обвиняемите, се оказало, че парите всъщност са 756 долара и 350 евро.

Решението на съда не е окончателно и може да бъде обжалвано.