Абдоминалната ехография намира все по-широко приложение в педиатрията, дава възможност за бърза диагностика, а методът е леснодостъпен и безвреден. Това обяви днес доц. д-р Петьо Хаджийски от Клиниката по детска хирургия на Многопрофилната детска болница „Света Анастасия“ в Бургас, която е домакин на XXIV Научно-практическа педиатрична конференция на тема „Съвременни образни методи в педиатрията: Мултидисциплинарни решения за комплексна клинична оценка“.

Форумът започна днес и обедини водещи специалисти от цялата страна. Екипът от Бургас представи пред колегите принципите и приложението на абдоминалната ехография, както и конкретни клинични случаи.

Болница „Св. Анастасия“ в Бургас разполага с големи възможности за образна диагностика, посочи доц. д-р Хаджийски. Лечебното заведение е оборудвано с апаратура „последен писък на медицината“ – освен ехограф разполага с компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс.

„Това са едни от най-съвременните методи за изследване в областта на образната диагностика“, посочи той.

На фона на модерната база в Бургас обаче картината в страната е далеч по-различна. „Много би ми се искало всяка една болница да разполага с апаратурата и възможностите, с които разполага тази болница. Но в повечето болници, особено в общинските, положението не стои така розово, както тук“, подчерта доц. д-р Хаджийски.

Той не пропусна да отбележи и огромния интерес към профилактичните прегледи на деца в болницата. За около 45 дни са били преглеждани средно по 15 деца дневно, като почти не е имало свободни часове.

Профилактичните прегледи имат важно значение за откриването на заболявания, които протичат с неясна или слабо изразена клинична картина, заяви медикът. По думите му част от състоянията могат да останат незабелязани при по-продължително протичане, поради което профилактиката има съществена роля.

„Ролята на детския гастроентеролог така е оставена малко на заден план, поради това, че няма такива специалисти. Това е много добре дошло за жителите на Бургас и въобще за региона“, категоричен бе медикът.

Конференцията се организира от Педиатрично дружество – Бургас, с подкрепата на Община Бургас и МБАЛДБ „Св. Анастасия“.

Научната част на форума ще се проведе на 12 и 13 септември. В нея ще участват лекари и специалисти от различни области, които ще обсъдят ролята на съвременните образни методи при диагностиката и клиничната оценка на педиатричните пациенти, включително новородените.