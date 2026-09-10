Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е категоричен: “Непоискана подкрепа не давам”. Изказването на партийният лидер е във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври.

Борисов коментира и включването на Вежди Рашидов, бивш кадър на ГЕРБ, в Инициативния комитет, който издигна кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. “Моят приятел Вежди не ми се е обадил и не знам. Това си е лично негово решение“, каза Борисов.

Според него ПП-ДБ пречат на Андрей Гюров и Георги Кандев и само се договарят за ВСС.

“Всичко, ако не е на ДБ, е лошо, ако не е тяхно. Разгледахме кандидатите, видяхме кои са. Прави впечатление, че в прокурорската квота са основно съдии. Нищо не можем да кажем.

Към този момент, да успокоя Мирчев, никой не е говорил с ГЕРБ и съм забранил разговори. Просто не искаме да носим пасивите. Вие виждате - и без кандидат за президент само ГЕРБ е виновен“, заяви Борисов.

“И аз истински, ако направя нещо емоционално да помогна, то е защото почна да ми е жал и за Гюров, и за Кандев. Защото ги изстрелват в състезание, а самата тази общност има и Христо Иванов, има и друг техен министър – Радостин Василев. Всеки ще им вземе по 20, 30, 50 или повече гласа. С поведението на ДБ към ГЕРБ, те не могат да привлекат периферията, която им трябва. Те все още се обръщат имагинерно към някои от избирателите на ГЕРБ. Ако нещо направя и помогна, е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев“, заяви Борисов.

“Сега Гюров се свени да дойде да се срещне с ГЕРБ. Защо не я прояви тогава? Така няма да им се получи. Най-важното да запомни - непоискано добро не се прави. Ако нещо направя и помогна, е защото просто ми е жал за Гюров и Кандев. По-ясен не мога да бъда“, заяви Борисов.

Борисов не работи за Йотова

Лидерът разкритикува журналистите, че пишат, че ГЕРБ подкрепя Йотова и Радев. “Йотова е нашият идеологически противник”, каза по този повод Борисов. “Ако ме питате какво е това инициативен комитет - това е една лъжа, прикриваща партийните кандидатури. Какъв е този инициативен комитет, който прикрива кандидатурите”, каза още Борисов.

“Г-жа Йотова в личен план е поканила няколко кмета, както и Емил Радев, с когото дълги години са били евродепутати и много се уважават, други по семейни причини. Това е лично дело, не ангажира партията по никакъв начин и те са приели да участват в инициативния комитет на Йотова. Моят приятел Вежди Рашидов не ми се е обадил и не знам, така че това си е лично негово решение. Не знам ДБ-тата дали не играят с двама кандидати - Христанов и Гюров. Иначе няма логика само преди няколко месеца да са те направили служебен министър с премиер Андрей Гюров и Христанов земеделски министър и сега да има двама кандидати. Не виждам и логика, да видим и инициативния комитет на Гюров-Кандев, каза Борисов.

“Справедливата кошница“ е много тежка

“Справедливата кошница стана много тежка, изпускат цените. Хората очакват по-справедливи цени. Да бъдат наказани хората, които изкуствено надуват цените. Не виждаме подготовка за зимата, а тя чука на вратата. Оправданията е крайно време да свършат”, каза още Борисов по повод кампанията “Кошница с грижа”