Тежко пострада 17-годишен младеж при инцидент с мотоциклет в Поморийско. Момчето е с опасност за живота след самостоятелна катастрофа на земеделски път между селата Белодол и Мъглен.

Инцидентът е станал вчера около 14.54 часа. По данни на полицията младежът е бил неправоспособен и е управлявал нерегистриран мотоциклет, без да носи предпазна каска.

По време на движението си той е загубил контрол над машината, паднал е на земята и е ударил главата си. Вследствие на удара момчето е получило тежка черепно-мозъчна травма и фрактура на лявата ключица.

Пострадалият е настанен за лечение в бургаска болница, където лекарите се борят за живота му.