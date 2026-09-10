Област Бургас е сред десетте региона в страната, обхванати от мащабна съвместна акция на МВР и ДАНС срещу схема за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса чрез фиктивни продажби на скъпи лекарства.

Освен в Бургас, проверки се провеждат в София и Софийска област, както и в областите Благоевград, Варна, Враца, Кюстендил, Плевен, Русе, Силистра, Стара Загора и Шумен. Служителите на двете институции работят и по десетки адреси в цялата страна.

По първоначални данни на разследващите органи, лекарствата са били отчитани като продадени чрез издавани направления, а стойността им е заплащана от НЗОК. Впоследствие обаче медикаментите не са достигали до реалните пациенти, а са били препродавани в чужбина.

Освен пряката финансова щета за здравната каса, схемата е създала и допълнителен риск за пациентите у нас – по думите на разследващите, източването на лекарства към чужди пазари е довело до предпоставки за недостиг на важни медикаменти на българския пазар.

Акцията продължава, а очаква се допълнителна информация за резултатите от нея да бъде оповестена, след като приключат проверките на място.