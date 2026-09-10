На второ четене депутатите гласуваха за промени в Закона за защита на потребителите. Така с приетите промени се създава минимално равнище на защита за потребителите на финансови услуги, като се регламентира предоставянето на преддоговорна информация, правото на отказ от договорите за предоставяне на финансови услуги от разстояние и изключенията от правото на отказ.

Освен това приетите изменения определят и информацията, която търговците трябва да предоставят на потребителите преди сключването на договор за финансови услуги от разстояние, както и изискванията към онлайн интерфейса на търговците, предоставящи финансови услуги онлайн.

Промените в Закона засягат и договорите от разстояние - в това число и за договорите за предоставяне на финансови услуги, сключени чрез онлайн интерфейс, задължение за търговците да предоставят функция за упражняване правото на отказ от договора от разстояние, когато потребителят сключва договор от разстояние по електронен път.

При договори от разстояние, сключени чрез онлайн интерфейс, търговецът е длъжен да предостави на потребителя възможност да се откаже от договора, като използва функция за отказ. Функцията за отказ се обозначава с думите “откажете се от договора тук“ или с подобен недвусмислен израз, който е лесен за четене. Функцията за отказ трябва да бъде на разположение постоянно през целия период, през който потребителят има право да се откаже от договора, предвиждат измененията.

Потребителят има право да се откаже от договора за предоставяне на финансови услуги от разстояние, без да посочва причина, без да дължи неустойки или обезщетение, в 14-дневен срок от сключването му или от деня, в който получи условията на договора и преддоговорната информация.

При използване на онлайн интерфейс от търговците за предоставяне на финансови услуги се въвежда забрана за използване на търговски практики, които могат да манипулират решението на потребителите за сключване на договор за предоставяне на финансови услуги.

След предложение на Константин Проданов от "Прогресивна България" законопроектът беше приет и на второ четене в рамките на днешното пленарно заседание.