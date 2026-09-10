37-годишният баща на две малки деца Десислав Иванов създаде фейсбук група, насочена към ученици и младежи, която да им разкрива ужасяващите последици от употребата на фентанил - най-мощната дрога убиец.

"Реших да направя този канал, не за да омаскарявам някого, а за да видят всички какви са последиците от фентанила. За жалост той дойде и пред моята врата. В Ловеч вече не е екзотика да се видят хора, приведени надолу в поза зомби. Страшно е, говорете с децата си" зове Иванов.

В групата всеки жител от страната може да споделя видеа от своя град или село. Изключително тревожна е ситуацията в Пловдив, Стара Загора, Варна. Всеки ден от там в интернет пространството валят десетки клипчета на зависими от фентанил. В регионалните фейсбук групи на населените места ежедневно граждани качват клипчета на зомби-деца и зомби-възрастни.

Опасният наркотик постепенно залива страната. Все повече деца, подрастващи и млади хора стават жертва на американската дрога, която дори в минимални количества води до пълен блокаж на дихателната и мозъчната система. Съвсем наскоро млада майка от Враца остави две деца сирачета, след като предозира с фентанил.

Бум на смъртни случаи

В предишни години здравното министерство отчита десетина смъртни случая сред наркозависимите на годишна база, а в момента се регистрират по 100.

"Аналогична е ситуацията и при нас: За целия двугодишен период (от 2021 до 2023) смъртните случаи на хората, с които сме работили, бяха 13. А сега за малко повече от година година сме загубили около 70 човека, които търсеха подкрепа в центъра за зависимости", заяви неотдавна пред "Труд news" Юлия Георгиева, основател на Розовата къща - неправителствена организация, която указва помощ на наркозависимите. Обектът е базиран в София и на практика е единственото място в страната, където хората с алкохолна и наркотична зависимост могат да получат подкрепа от първа необходимост.

Драстично увеличената смъртност сред зависимите Георгиева си обяснява с появата на тежки опиати, най-вече фентанил, който убива мигновено дори в нищожни дози.

Георгиева отчита и друг съществен проблем - у нас липсва антидот на фентанил. Тя е категорична, че държавата не прави нищо по въпроса с осигуряването на на препарата "Налоксон". "Това лекарство спасява живота в 100% от случаите. Но то дори не е регистрирано в България. Единствено в Бърза помощ разполагат с него, при това само в инжекционната му форма", каза още Георгиева.