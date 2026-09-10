Бургас ще се превърне в център на световния спортен танц на 26 и 27 септември 2026 г., когато градът ще бъде домакин на две престижни международни първенства.

С подкрепата на Община Бургас и с организатори КСТ „Бургас 1975“ и КСТ „Бургас“ в морския град ще се проведат Световно първенство за юноши старша възраст в дисциплината 10 танца и Европейско първенство за състезатели до 21 години в стандартните танци.

Двете първенства ще съберат в Бургас едни от най-добрите млади танцови двойки от различни държави. В продължение на два дни публиката ще има възможност да наблюдава спортни танци на най-високо международно ниво, съчетаващи майсторство, елегантност, динамика и силен състезателен дух.

Домакинството на двете престижни първенства е поредно признание за Бургас като град с утвърдени традиции в спортните танци и капацитет за организиране на значими международни спортни прояви.

Запазете датите – 26 и 27 септември 2026 г. Бургас очаква танцовия елит на Европа и света!