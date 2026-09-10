„Нефтохимик“ победи „Розова долина“ (Казанлък) с 3:0 във финална среща от междуобластните квалификации в турнира за Купата на България. Двубоят се игра на стадиона в Карнобат и бе дебют за втория период начело на отбора на Тодор Киселичков.

„Розите“ започнаха по-добре двубоя и показаха своите аргументи, преди „шейховете“ да поведат секунди преди края на първото полувреме след автогол на ветерана Иво Иванов.

Само три минути след началото на второто полувреме още един играч на гостите заби топката в собствената си врата.

В 85-ата минута появилият се на полувремето юноша на „Нефтохимик“ Стилиян Гангаров направи резултата класически след хубава многоходова комбинация преминала през Христо Георгиев и Мирослав Радев.

Минути преди това младокът пропусна 100% ситуация, а ударът му с глава мина встрани.

Сега за „Нефтохимик“ предстои „морско“ дерби със Созопол. Мачът е на 12 септември от 17:00 ч. на стадиона в Българово.