Внушителните 340 кг кокаин и марихуана бяха открити в камион, спрян при акция на "Граничната полиция" на изхода на Бургас за Созопол в петък.

Задържан е 40-годишният Димитър Христов от София. Той е електротехник, не е осъждан.

Вчера пред съда той заяви, че не е знаел какво превозва. Казали са му, че превозва палети, а курса е бил от София до Поморие.

"Съдът изведе тезата си с факта, че самото количество на превозваните наркотични вещества и характера им - изключва липсата на знание у превозвача", заяви Георги Чинев, окръжен прокурор на Бургас, пред bTV.

Този случай е безпрецедентен поради факта, че първо е заловено рекордно количество високорискови наркотични вещества и то в пределите на страната. Това налага пълна мобилизация занапред на правоохранителния апарат, добави още Чинев.

По думите му следва да се изясни за къде е предназначена дрогата.

"Има всички основания да предполагаме, че дрогата, или част от нея, е била предназначена за пазара в Република Турция", каза още Георги Чинев.