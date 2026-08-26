Честването на 130-годишнинита на НХА е под патронажа на Министерството на образованието и науката на Република България

През 2026 г. Националната художествена академия (НХА) отбелязва своята 130-годишнина. Настоящата документална изложба представлява своеобразно фотографско пътешествие във времето – от основаването на институцията през далечната 1896 г. до наши дни. Основната идея на проекта е чрез фотографията като документ на своето време да бъде проследена и визуално възстановена историята на Академията през различните етапи от нейното развитие. Изложбата разкрива живота на първото висше училище за изкуство в България, неговите преподаватели, студенти, сгради, събития и атмосферата на всяка историческа епоха.

Основаването на Художествената академия и последвалото ѝ развитие изиграват ключова роля за формирането на художествения живот в България в края на XIX и през целия XX век. Още от своето създаване Академията не само утвърждава професионалния и обществен статут на българския художник, но и поставя основите на развитието на националната художествена култура след Освобождението.

Днес Националната художествена академия продължава да бъде водещ фактор в културния живот на страната. Със своите разнообразни образователни програми, активна изложбена, издателска и международна дейност тя утвърждава своя облик на модерно европейско висше училище по изкуствата, което съхранява традицията и същевременно насърчава съвременните творчески практики.

В експозицията са включени фотографии от архива на Националната художествена академия, Държавна агенция „Архиви“, Българския исторически архив при Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и архива на Стара София (http://www.stara-sofia.com/). Изложбата се осъществява в рамките на Конкурса за финансиране на проекти за присъщата научна и художественотворческа дейност в Националната художествена академия за 2026 г

ФОТОГРАФСКО 130 ГОДИНИ ПЪТЕШЕСТВИЕ

1 – 30 септември 2026

Откриване: 1 септември (вторник) 2026, 17:30 часа

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