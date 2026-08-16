Апартаментите, отдавани за краткосрочен наем, ще бъдат включени в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Мярката е по указание на Европейската комисия и е заложена в управленската програма на правителството с цел изсветляване на сектора и отчитане на реалния брой нощувки.

Предвиждат се и законови промени, които да задължат общините да разходват поне 35% от събрания туристически данък за маркетинг, реклама и събития по места.

Планира се и създаването на фонд за авиосвързаност и реклама, който ще подпомага превозвачите с тригодишни програми. Целта е да се увеличи капацитетът с няколкостотин хиляди седалки, тъй като летищата в страната, с изключение на София, все още не са достигнали нивата на пътникопотока от 2019 г.

За да се повиши качеството на услугите, на 27 септември във Варна ще бъде основана Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. Към нея ще функционира и обсерватория за измерване на качеството в бранша.

Подготвят се промени и при застраховките за пътуване чрез преобразуване на гаранционния фонд за туроператорите. Постъпленията в него ще бъдат процент от полиците, за да се гарантира пълно възстановяване на сумите на пътуващите при евентуален фалит, вместо досегашните лимитирани застраховки.

Данните за летния сезон показват, че след първоначален спад заради трудности на германския пазар, секторът се доближава до нивата от миналата година. За юли са отчетени 1,61 млн. туристически регистрации спрямо 1,65 млн. за същия месец на 2025 г. Окончателните данни ще бъдат анализирани в края на септември или началото на октомври.

Положителен акцент остава качеството на морската вода, по което България се нарежда на трето място в Европа. Целта е броят на плажовете със „Син флаг“ да се увеличи от 26 на 40.