Бургас дава старт на европейските плейофи за Junior Orange Bowl 2026 с официална церемония на 4 октомври от 11:00 часа в зала „Младост“. Откриването ще събере младите тенис таланти, пристигнали за престижната надпревара, и ще започне с парад на националните флагове на държавите участници.

От 4 до 11 октомври Бургас ще бъде една от важните европейски спирки по пътя към финалите на Junior Orange Bowl в Маями. Турнирът осигурява общо 16 квоти за Флорида, като право да продължат получават първите четирима състезатели във всяка от четирите категории – момчета до 12 години, момичета до 12 години, момчета до 14 години и момичета до 14 години.

След официалната церемония вниманието ще се пренесе към червените кортове в парк „Езеро“, където младите тенисисти ще започнат битката за място сред най-добрите.

Junior Orange Bowl е сред най-престижните международни турнири за млади тенисисти и през годините се е утвърдил като важна стъпка към големия професионален тенис.

Тенис програмата в Бургас през октомври ще бъде още по-наситена. Паралелно с европейските плейофи градът ще бъде домакин и на два турнира от календара на ITF World Tennis Tour, които ще съберат състезатели от различни държави в битка за точки за световната ранглиста.

Официалното откриване е на 4 октомври от 11:00 часа в зала „Младост“, а двубоите от европейските плейофи ще се играят на кортовете в парк „Езеро“. Входът е свободен.