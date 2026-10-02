"Паметникът на свободата в Националния парк-музей "Шипка-Бузлуджа" ще бъде реставриран в оригиналния му вид, така както е бил построен от нашите предци", заяви министър-председателят Румен Радев, който днес отговари на въпросите на народните представители по реда на парламентарния контрол.

Той обясни, че всички облицовъчни елементи, както и частите от северното стълбище са грижливо свалени и номерирани, така че след изграждането на здрава основа под стълбите и след края на ремонтните работи по паметника, те да бъдат възстановени по местата си.

В проекта е предвидено освен укрепването на паметника, също така неговата консервация, облагородяването му, като включително се мисли за това как той да стане достъпен и за хора с увреждания, защото в момента не е.

По отношение на експозицията, разположена във вътрешността на паметника, премиерът посочи, че изложените обекти в голямата си част са репродукции или копия, като една от причините за това са именно лошите условия за съхранение заради състоянието на паметника.

Министър-председателят каза още, че след реставрацията от сбирката ще бъдат изведени единствено повтарящи се експонати, но тя ще бъде разширена с нови.

"Самарското знаме ще си бъде на мястото и то изложено от двете страни. Печатът на Граф Игнатиев ще бъде изложен на място си, костницата също. Мисля, че нямате нищо против да има експонат - макет на български опълченец с цялото снаряжение, да има допълнително образци на въоръжение, които са били автентични", допълни премиерът.

Министърът на културата Евтим Милошев е посетил паметника заедно с директора на Националния парк-музей и със строителите, които извършват ремонтните дейности, като по нареждане на министър-председателя напредъкът по реставрацията ще бъде докладван на всеки 10 дни.

Премиерът заяви, че националните чествания в парк-музей "Шипка-Бузлуджа" няма да бъдат прекъснати въпреки ремонта. Румен Радев е изискал от директора на парк-музея да изготви план за местата и начина на отбелязване на важните годишнини.

"Възстановките, които се правят традиционно всяка година, ще бъдат на същото място, на площадката от източната страна. Така че има ясен план и ще държа този план да бъде разработен и представен на българската общественост, защото ние трябва да отбележим подобаващо тези годишнини", подчерта министър-председателят.