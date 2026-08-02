Два от осемте американски самолета, които се очакват на авиобаза “Безмер” вече пристигнаха, а 24 часа след разполагането им кметът на село Безмер Росен Русев настоя за КПП около населеното място

Хората в Безмер проведоха среща с местните власти. Те трябва да следят за непознати и съмнителни лица и леки автомобили, както и да подават сигнали. Второ денонощие на военното летище в Безмер са два от осемте американски самолета, а екип на Военна полиция е между селото и базата.

Кметът е предупреден от службите за повишено внимание към външни и приходящи лица.

Съмнителни лица

“От ДАНС, от Военна полиция, от районното направиха среща с мен, предупредиха ни да наблюдаваме за чужди граждани. Евентуално, ако усетим присъствие ненормално, да ги предупредим. Най-вече за чужди граждани или изоставен багаж. Опасенията са евентуално да не се стигне до терористичен акт, който да събуди населението и да предизвика смут в цялата държава“, каза пред bTV Росен Русев, кмет на село Безмер.

За съмнителни лица трябва да следят в заведенията и магазините, където се събират повече хора.

Повечето местни обаче споделят, че не са предупредени.

За повече сигурност кметът иска от властта КПП-та към селото. “Няма да е лошо във времето, в което са чуждите самолети тук, да бъдат засилени мерките за сигурност малко повече, като на входовете на селото да се проверяват какви хора преминават“, каза още кметът.