Индексът на тържищните цени (ИТЦ) на хранителните стоки на едро се е повишил с 0,56% до 2,336 пункта през последната седмица. Това се случва въпреки че повечето плодове и зеленчуци поевтиняват, съобщиха от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Покачването идва след лек спад на индекса през предходните седмици.

При зеленчуците се наблюдава сериозен скок в цената на доматите, които са поскъпнали с 16,08% до 1,53 евро за килограм. Това е второто им разко поскъпване в рамките на месец. Краставиците също поскъпват с 3,45% до 1,20 евро за килограм, а зелето – с 0,35% до 0,58 евро за килограм. През пролетта тенденцията беше обратна, като цените на краставиците падаха.

В същото време морковите поевтиняват най-много – с 9,31 на сто до 0,74 евро за килограм. Цените на чушките също падат, като зелените се търгуват с 8,37% по-евтино (1,16 евро/кг), а червените – с 5,14% (1,77 евро/кг). По-ниски са и цените на тиквичките (-5,69%), зрелия лук (-4,93%) и картофите (-2,56%). Зелената салата запазва стойността си от 0,65 евро за брой.

При плодовете най-голямо поевтиняване има при ябълките – с 9,02% до 1,21 евро за килограм. Спад отчитат още лимоните (-6,09%), прасковите (-5,73%) и кайсиите (-3,23%).

При млечните продукти се наблюдават разнопосочни движения. Кравето сирене и кашкавалът тип „Витоша“ поевтиняват съответно с 1,99% и 1,3%. Киселото мляко обаче поскъпва с 3,54% до 0,76 евро за кофичка. Прясното мляко и кравето масло са по-евтини.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 2,66% до 3,71 евро за килограм, а яйцата поевтиняват с 5% до 0,19 евро за брой, информира БТА. Цените на ориза и зрелия фасул се покачват съответно с 0,97% и 1,77%, докато брашното и захарта поевтиняват.