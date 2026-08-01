Празникът днес е посветен на християнските светци мъченици Св. 7 мчци братята Макавеи, Св. Соломония. В народна среда обаче е и празник на гадаенето, което нерядко трае 12 дни. Всеки ден от 1-ви до 12-ти август според традицията съответства на един месец от годината, броено от септември нататък. Каквото ще бъде времето през деня, такова ще бъде и през месеца. Така се определя благоприятна ли ще е новата стопанска година.

На този ден (първия Макавей)

всички зетьове отиват при тъста си на гости

, носят дарове и целуват ръка (затова някъде наричат празника Зетьовден). Гощават ги с вино и пресни питки. От Макавей започват Богородичният пост, който трае две седмици до Голяма Богородица, обяснява imenata.com.

Народните схващания за празника са във връзка с общата представа за отиващото си лято, за постепенния преход към нов селскостопански цикъл. Оттук произтича и стремежът към прогностика за стопанските дейности.

Това обредно гадание не е нищо друго, освен инициален тип магия: нещо, което се случва през определен период ще се случи през цялата година. Така се предвижда бъдещото благополучие. За благоприятен изход е ритуалното ходене на гости, изразяващо почит и уважение (по-млади към по-стари, т.е. към предците).



Раздаването на пити и вино също има обреден характер - на жертвоприношение. В езическия план на обредността започващият пост (лишаване) е отрицателна магия, призоваваща плодородието. Тя е основана на митологемата живот-смърт-нов живот; в този тричлен постът е равен на временна смърт, която ще предизвика новото раждане. Така магически се осигурява богата реколта и успех в аграрната дейност през бъдещия цикъл.



На 1 август се чества и Денят на градинаря в България. Празникът "Ден на градинаря" започва да се празнува отново през 1993 в гр. Брезово. Ако обичате растенията, умеете да общувате и да се грижите за тях, днес е вашият ден. Страстта към цветята, зеленчуците и овошките трябва да ти идва отвътре, затова от всеки човек градинар не става. Затова тези, които нямат двор или голяма градина, се развихрят дори и в малкия градски апартамент или тясното балконче. Други правят чудеса от цветни алпинеуми сред бетона. Трябва само обич и желание да твориш с двете си ръце.



На 1 август имен ден празнуват Макавей, Здравко и Здравка.