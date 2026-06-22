Украинският бизнесмен и основател на корпорация КУБ Олег Невзоров заяви след приключването на разпита си, че не се чувства виновен и очаква обективна оценка от страна на разследващите органи.

„Не се чувствам виновен. Надявам се на справедливост от страна на органите на реда“, каза Невзоров пред журналисти. По думите му на разследващите са предоставени всички необходими документи по случая, които в момента се проверяват.





„Предадени са всички нужни документи. Сега тече проверката. След като свърши проверката, ще дам информация на всички вас“, заяви той.

Бизнесменът допълни, че не се притеснява от евентуален арест, тъй като според него не е извършил нищо нередно, и категорично отхвърли твърденията, че се ползва с политическа подкрепа или протекция.

По-рано през деня от МВР потвърдиха, че Невзоров е влязъл в България на 16 юни и веднага е бил установен от служителите на полицията, а Варненската окръжна прокуратура е била своевременно уведомена. Старши комисар Цветан Пировски, директор на Областната дирекция на МВР – Варна, съобщи, че с него са извършени процесуално-следствени действия, включително разпит.

По информация на полицията Невзоров се е явил доброволно след получена призовка, оказва съдействие на разследването и е бил разпитан пред съдия като свидетел по досъдебни производства, наблюдавани от Окръжната и Районната прокуратура във Варна. Спрямо него не е издадена заповед за задържане, а по всички дела продължава активно събиране на доказателства.

Часове преди разпита стана ясно, че Невзоров се е срещнал с множество собственици на имоти в комплекса „Баба Алино“ заедно с екипа на корпорация „КУБ“. От „Форест клуб“ съобщиха, че личното му присъствие и прекият диалог с инвеститорите са потвърдили ангажимента на компанията към клиентите и партньорите ѝ.

По време на срещата са били обсъдени издадените от кмета на Варна Благомир Коцев заповеди, като според дружеството на всички въпроси са били дадени „изчерпателни и конкретни отговори“. От компанията заявяват, че ще осигурят пълна правна подкрепа на собствениците и ще обжалват заповедите по съдебен ред, като твърдят, че разполагат с цялата необходима документация, разрешителни и съгласувателни процедури, доказващи законосъобразността на реализирания проект.

От „Форест клуб“ определят случая „Баба Алино“ като показателен за възможността административен ресурс да бъде използван за оказване на натиск върху законни инвестиции и заявяват, че ще продължат да защитават интересите на инвеститорите чрез всички предвидени в закона средства, като очакват развитието на съдебните процедури.