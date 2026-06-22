Независимият кандидат Златина Петрова спечели балотажа на извънредните избори за кмет на поморийското село Бата.

Според окончателните резултати, публикувани на сайта на Общинската избирателна комисия в Поморие, Петрова е получила подкрепата на 279 избиратели, докато за кандидата на „БСП-Обединена левица“ Валентин Петров са гласували 240 души.

Избирателната активност на 21 юни в селото е достигнала близо 58 %. Припомняме, че до избори в Бата се стигна след решение на Общинската избирателна комисия в Поморие да прекрати пълномощията на кмета Георги Георгиев.

Той управляваше селото в продължение на пет последователни мандата, но беше освободен от поста след влизането в сила на присъда за купуване на гласове.