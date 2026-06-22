Сигнал за пожар в къща в с. Полски извор, общ. Камено, обл. Бургас е получен в 23:18 ч. вчера в Оперативния център при РДПБЗН – Бургас. В пожара е загинал мъж на 71 години. Причината за избухването на огъня се разследва.

Общо 87 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.

В рамките на вчерашния ден противопожарните звена са реагирали на 136 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 14 пожара, от които три – в жилищни сгради, един – в промишлена, шест – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 73 пожара, от които 34 – в сухи треви, горска постеля и храсти, 37 – в отпадъци.

Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции в различни ситуации, от които три при катастрофи в транспортни средства, в помощ на пострадали и др.

Регистрирани са и четири лъжливи повиквания.