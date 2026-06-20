Народният представител от ГЕРБ-СДС Делян Добрев ще се оттегли от парламента, съобщи bTV.

Депутатът обясни, че иска да даде път на младите.

„Ще продължа да помагам и да участвам в партийния живот, но съм преценил да дам път на младите. Благодаря на Бойко Борисов, че ми е давал възможност през всичките тези 20 години и ме е подкрепял“, коментира Добрев на среща с младежката структура на партията в Раковски.

Добрев планира да напусне Народното събрание в края на сесията - след лятната ваканция на депутатите.

От 2009 г. той е депутат от ГЕРБ в 41-вото НС, където е заместник-председател на Комисията по икономическа политика, икономика и туризъм и член на Комисията по бюджет и финанси.

През 2014 г. става председател на парламентарната комисия по енергетика.

Заради скандала „кумгейт“ Добрев подава оставка от всички постове през 2017 година. Тогава е обвинен от Елена Йончева, че в общината в Хасково, където Добрев е областен координатор на ГЕРБ, са назначени негови роднини и приятели.

Впоследствие обвиненията не са доказани.