Двама мъже са настанени в болница с опасност за живота след инцидент, прераснал в бой и стрелба на плаж Кабакум край Варна, предаде Нова тв.

Сигналът за случилото се е подаден около 18:00 часа в неделя, а на място незабавно са изпратени екипи на полицията и спешна помощ.





Инцидентът е възникнал в заведение на плажната ивица след спор между двама български граждани. Пострадалите са на 19 и 24 години като единият от тях е получил прободна рана, а другият бил прострелян. Двамата мъже са с опасност за живота.

Изясняват се причините и обстоятелствата, довели до инцидента.