Премиерът Румен Радев каза пред журналисти от Брюксел, че въпреки "вълненията" относно санкциите срещу Русия по отношения на религия, енергетика Съветът е приключил с добра новина за България.





"ЕК одобри над 1 милиард плащания по четвъртия етап на ПВУ, очакваме да се даде зелена светлина по петия етап, което е ясен показател за доверието към българското правителство", обясни премиерът.

Радев каза, че със Зеленски са провели много ползотворна среща, на която са обсъдили възможностите за сътрудничество в сферата на енергетиката. "България предоставя чудесни възможности със своето географско положение, с разгърната мрежа на всички газопреносни системи, които разполагаме, с договорите, които имаме с нашите съседи за втечнен газ, това са въпроси, които вълнуват Украйна", каза още той.