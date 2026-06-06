В момента пари в държавната хазна няма. Реалистична оценка на състоянието на финансите - когато става дума за бюджет, става дума за приходи и разходи, а в момента в държавната хазна няма достатъчно средства. Това е реалността, която заварихме.

Това коментира в предаването "Панорама" по БНТ вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

Приходите не могат да догонят разходите и затова се получава този дефицит. Дефицитът, с който се започва правенето на бюджет 2026, е 7,4%. Не е опит да се прехвърли вината на предишните, а една реалистична преценка за това какво заварваме. Парите обикновено или ги има, или ги няма, а в момента пари в държавата няма, призна финансовият министър.

Той посочи, че 76% са разходите за заплати и социални разходи и само 24% за инвестиции.

За последните години заплатите в България са нараснали с близо 30%,пенсиите растат бързо в този период, а икономиката, която расте с по-умерени темпове, не може да покрие този нарастващ разход, припомни Гълъб Донев.

Много често, когато искаме да свием дефицита, най-лесната мярка е да се вдигнат данъците. Нека да видим какви други мерки могат да бъдат приложени, за да достигнем до устойчиво намаляване на разходите в държавния бюджет. Има такива мерки и сме започнали обсъждането им с работодателските и синдикалните организации, каза вицепремиерът.

Донев увери, че кабинетът не разглежда увеличаването на данъците като основен инструмент за овладяване на дефицита. Вместо това ще се търсят мерки за ограничаване на разходите и забавяне на темпа на нарастване на възнагражденията и социалните плащания.

Министърът увери, че пенсиите няма да бъдат намалявани, а увеличението от 1 юни ще остане в сила.

"Ако не предприемем необходимите мерки, Европейската комисия ще ни задължи да приложим много по-бърза бюджетна консолидация", предупреди Донев.

Той допълни, че целта на правителството остава постепенното доближаване до балансиран бюджет чрез мерки както в разходната, така и в приходната част.

Днес нямаше да водим разговора за дефицита, ако протестиращите бяха проявили 20 дни търпение. Наследството на ГЕРБ от последните 11 месеца, в които имаше правителство, чиито премиер е излъчен от ГЕРБ, може да се сведе до Шенген и еврозоната. Когато говорим за наследство политическата криза стартира доста преди това и завърши с убедителната победа на бившия президент Радев, отговори му Владислав Горанов от ГЕРБ, който също бе в студиото на Панорама.