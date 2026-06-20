Един член на екипажа е убит, а двама са ранени след атака с дрон срещу кораб под панамски флаг в Черно море, съобщи официално Морската администрация на Панама късно снощи, цитирани от Ройтерс.

Управлението заяви, че инцидентът е станал в четвъртък и че един от ранените моряци е в тежко състояние. Корабът е успял да продължи курса си.

Морската администрация на Панама добави, че е „задвижила съответните протоколи за събиране на официална информация за инцидента и поддържа комуникация със замесените страни“.

Управлението не уточни откъде е дошла атаката с дрон, но посъветва корабите да избягват пътуване през украинските и руски води в Черно и Азовско море.

Панама управлява най-големия регистър на кораби в света – като приблизително 16% от световния търговски флот плава под неин флаг.