Тежка катастрофа със загинал и ранен е станала тази нощ на пътя между Карлово и Сопот. По първоначална информация инцидентът е регистриран около 03:30 часа.

Лек автомобил се е блъснал в мантинелата, като вследствие на удара превозното средство е напълно смачкано, коментират преминаващи шофьори, пише "Марица".

Към момента на мястото все още има полицейски екипи, които извършват огледи.

Движението в участъка не е затворено, но се осъществява по-бавно и се регулира от органите на реда.

Все още няма официална информация за причините за инцидента, както и за състоянието на хоспитализирания пострадал.