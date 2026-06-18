Министър-председателят Румен Радев взе участие в Национална среща на местната и централната изпълнителна власт и заяви, че няма как да имаме силна и модерна държава, ако имаме слаби региони.

“Това, което планираме в правителството и ще прерастне в национална стратегия, е да работим усилено за подобряване на свързаността. Ние трябва да завършим възможно най-бързо и магистралите "Хемус", "Струма", и пътят Видин - Ботевград, както и Русе - Велико Търново, но трябва да мислим много сериозно за свързаността по направление север-юг - от Видин до Кулата, от Русе до "Маказа", включително и магистрала "Черно море”, каза Радев.

Премиерът добави, че е важно да се реши в каква степен ще се разчита на концесия, “защото държавата няма ресурс сама с публичните финанси да изгради тези магистрали в следващите доста десетилетия”.

“Просто нямаме този ресурс. Ако искаме да имаме много по-бързо магистрали, ние трябва да минем на този принцип", обясни премиерът.

По думите му трябва да имаме тези жизненоважни връзки. "Не ви обещавам, че тези магистрали могат да се случат в рамките на един или два мандата, но е изключително важно в следващите години да извършим планирането и отчуждаването, ако това успеем да направим, може да привлечем сериозни инвеститори, които да изградят тези така важни за България артерии", заяви Радев.

“По отношение устойчивостта на общинските финанси, в момента се правят задълбочени анализи във финансовото министерство”, каза още премиерът.

"Хубаво е някой отгоре да ви казва - давайте проекти, започвайте, разкопавайте, обещавайте, но следващия път, когато някой щедро започне да ви дава, особено преди избори, питайте има ли финансова осигуреност. Защото тези, които ви стимулираха да работите по Приложение 3, не са оставили абсолютно никаква финансова осигуреност по това приложение", коментира Радев.

Събитието е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), които съпътстват цялата 2026 година. Националната среща е първият широк формат за диалог между новото правителство и българските общини - разговор както за текущи проблеми, така и за дългосрочната визия за развитието на страната, за устойчивостта на публичните системи и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт.