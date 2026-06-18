Добре е да има уикенд тарифа на тока за домакинствата, каза председателят на КЕВР Пламен Младеновски пред депутати от енергийната комисия към парламента. Той обясни, че през почивните дни повечето предприятия не работят и има излишък на електроенергия. Ако цената на тока за бита е по-ниска в събота и неделя хората ще бъдат стимулирани да пренасочат потреблението си през тази част от седмицата.

Правим анализ за ползи и разходи от поставяне на умни електромери за домакинствата, каза още Пламен Младеновски. Целта е домакинствата да могат в близко до реалното време да виждат какво е потреблението им на електроенергия. Но това удобство ще доведе до поскъпване на тока, защото разходите за поставяне на умни електромери ще бъдат включени в цената на тока. Освен това поставянето на умни електромери ще бъде крачка към излизане на домакинствата на свободния пазар на ток.

Борсовата цена на тока е различна за всеки час от денонощието в зависимост от търсенето. При слагане на умни електромери и битовите потребители ще могат за плащат борсови цени на тока. По време на заседанието на комисията Пламен Младеновски обясни, че цените на тока за бита са два пъти по-ниски от борсовите. От 1 юли КЕВР предлага поскъпване на тока за домакинствата средно с 2,99%, а планираното повишение на цените на парното е с 4,58 на сто.

Ще бъдат осигурени средства за поставяне на фотоволтаици на къщи, като парите ще бъдат от Фонда за декарбонизация, стана ясно от думи на зам.-министъра на енергетиката Кирил Темелков пред депутатите. Пред народните представители министърът на енергетиката Ива Петрова представи екипа си. В момента има голям интерес към поставяне на фотоволтаици от домакинствата, каза Кирил Темелков. Но финансиране на такива проекти не може да бъде осигурено по Плана за възстановяване и устойчивост, допълни той.

Депутатите изслушаха министъра на енергетиката Ива Петрова за плановете за изваждане на “Мини Марица-изток” и ТЕЦ “Марица изток 2” от структурата на Българския енергиен холдинг (БЕХ). Ще бъде създаден нов холдинг, в който ще влязат двете дружества, ще бъде създадено и дружество за рекултивация на терени на мините. Собствеността на “Мини Марица-изток” и ТЕЦ “Марица изток 2” ще остане държавна.

Ще се погрижим за всеки човек в региона на Марица-изток, заяви Кирил Темелков. Ще се погрижим за хората, но няма как да остане сегашният брой на работещите в мините, защото няма какво да правят, допълни той. Част от хората ще бъдат прехвърлени в дружеството за рекултивация на терените. Предвижда се ТЕЦ “Марица изток 2” да продължи да работи, като дружеството ще бъде използвано за гарантиране сигурността на електроенергийната система. Например ТЕЦ-ът ще работи при повишено потребление на електроенергия.