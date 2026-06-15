Българският туризъм има огромен потенциал, но не е приоритет за нито едно правителство и липсва добре структурирана концепция за развитието му. Заради това от десетилетия не успяваме да превърнем този потенциал в устойчиво конкурентно предимство.

Това коментира пред БНР Константин Занков, главен експерт в Института за анализи и оценки в туризма. Според него проблемът не е в един министър или едно правителство, а в липсата на дългосрочна национална визия за сектора.

„Сменят се правителства, а проблемите си стоят. Туризмът не е просто отрасъл от икономиката, който вкарва валута. Говорим като цяло за имиджа на България като дестинация за бизнес, за инвестиции, за работа, за почивка“, посочи Занков.

Той отбеляза, че в други държави се набляга на рекламата на дестинацията именно заради нейното значение за цялостния образ на страната. Според експерта държавата трябва да припознае туризма като приоритетен отрасъл и да работи в сътрудничество с бизнеса.

По думите му отливът на туристи от Германия не се дължи на липса на реклама, а на неправилно диверсифициране на пазарите.