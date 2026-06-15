Делян Пеевски остава начело на ДПС, но в новото ръководство на партията не влизат знакови депутати, а именно - Йордан Цонев, Хамид Хамид и Станислав Анастасов.

Днес се проведе извънредно заседание, което продължи около час. То беше закрито за медиите, пресконференция няма да има, а за решенията ще се осведомят от прессъобщение.

Досега Йордан Цонев и Станислав Анастасов бяха заместник-председатели на партията. Цонев беше и един от първите, застанали на страната на Пеевски след разцеплението в ДПС преди две години. Цонев не успя да влезе в настоящия 52-и парламент, но Анастасов и Хамид са действащи депутати. Хамид пък влизаше в Централното оперативно бюро - тясното партийно ръководство.

Ето и пълния текст на съобщението:

Лидерът на ДПС Делян Пеевски направи промени в структурата и състава на ЦОБ на ДПС. Това се случи на проведеното редовно заседание на Централния съвет на ДПС днес, съобщиха от пресцентъра на партията.

Предложените промени са в отговор на анализа на състоянието на партийните структури, изборните резултати и предстоящите цели и предизвикателства пред ДПС.

Чух хората и винаги ще ги чувам, каза лидерът, който подчерта, че е провел редица срещи и разговори с представители на структурите, членове и симпатизанти на ДПС в последните близо два месеца от проведените парламентарни избори.

Аз ще бъда най-отпред, и заедно с цялото ръководство ще защитим всеки, без значение дали е кмет, общински съветник или редови член и няма да допуснем никой да бъде несправедливо притискан и репресиран. Както подкрепихме кмета на Кърджали.

Делян Пеевски напомни на ръководствата от цялата страна, че за ДПС приоритет са хората и работата за тяхното благополучие. А силата на ДПС е в единството на партията и изпълнението на нейната мисия - хората на България.

Новоизбраният ЦОБ на ДПС:

Делян Пеевски, председател

Нида Ахмедов, зам.-председател

Халил Летифов, зам.-председател

Ерол Мюмюн, зам.-председател

Радослав Ревански, зам.-председател

Искра Михайлова - Копарова, зам.-председател

Айтен Сабри

Атидже Алиева-Вели

Танер Кабилов

Айджан Ахмед

Неджми Али

Мехмед Атаман

Хамди Илиязов

Ертен Анисова

Димитър Аврамов