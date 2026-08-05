Детската болница „Света Анастасия“ в Бургас посрещна първите си пациенти на 5 август, когато започнаха профилактични прегледи по няколко специалности.

Само през първите два часа бяха прегледани 30 деца, а за целия ден те са над 70. Интересът е много голям, като от началото на кампанията са записани над 600 деца, 200 от тях – само на 5-ти август.

Родители и деца останаха впечатлени от топлата, приветлива и различна атмосфера в новата болница, както и от усмивките, вниманието и професионализма на екипите.

Най-нетърпелив се оказа 13-годишният Боян от София, който стана първият пациент на МБАЛДБ „Света Анастасия“. Бъдещият осмокласник от Втора английска гимназия имаше нужда от консултация с ортопед след претърпяна операция на ключицата при падане от велосипед.

„Това е момент, който ще помним с вълнение. Посрещнаха ни с усмивка, внимание, професионализъм и топло човешко отношение. Бяхме спокойни и се чувствахме в сигурни ръце. Болницата е модерна, светла и приветлива, създадена с грижа за децата и техните родители.

Но най-голямото й богатство безспорно са хората - лекарите и медицинския персонал. Бургас се гордее с вас“, коментира майката на Боян – Бисерка Страшимирова.

През профилактични прегледи преминаха деца и ученици от 0 до 18 г., а 20-дневният Теодор от Бургас бе най-малкият пациент в първия ден, в който МБАЛДБ „Света Анастасия“ отвори врати.

„Започнахме с педиатрия, детска гастроентерология, детска хирургия, неврохирургия, урология, ортопедия и травматология, като през цялото време ще има образна диагностика и клинична лаборатория, така че да можем да осигурим един абсолютно пълен скрининг на пациентите“, коментира управителят на болницата д-р Благомир Здравков.

На 7 август предстои да бъдат обявени следващите специалности, по които ще бъдат проведени профилактични прегледи до края на месеца - всеки работен ден от 9 до 16 часа.

Можете да запишете час на следните телефони:

056/599820

056/599821

056/599822

056/599823

