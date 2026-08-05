През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност, съобщиха от от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 32°. Атмосферното налягане ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20°, максималните ще бъдат 29°-31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

В петък и събота ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък, главно над западната половина от страната и Североизточна България - и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там, с по-голяма вероятност в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В нощните часове ще бъде почти тихо, през деня вятърът ще бъде слаб до умерен, предимно от североизток, в западната половина от страната - временно от север-северозапад. Дневните температури ще останат без съществена промяна, предимно между 32° и 37°, високи - до 34°-35° ще бъдат и по Черноморието.