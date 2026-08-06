„В условията на все по-информиран избор доверието се изгражда чрез научна обоснованост, прозрачност и високи стандарти на производство. Именно затова съвременната профилактика започва със знанието и ежедневните решения, които подпомагат активния и пълноценен начин на живот“. инж. Бисер Георгиев, изпълнителен директор на Чайкафарма

Все повече хора прекарват по-голямата част от деня в седнало или изправено положение. Работата пред компютър, продължителното шофиране, честите пътувания и недостатъчната физическа активност постепенно се превръщат в част от ежедневието ни. Макар често да не обръщаме внимание на първите сигнали, именно кръвоносната система е сред първите, които реагират на този начин на живот.

Кръвообращението – невидимата мрежа, която поддържа живота

Сърцето извършва повече от 100 000 съкращения дневно, а кръвоносните съдове образуват сложна мрежа, която достига до всяка клетка в човешкия организъм. Чрез нея се доставят кислород, хранителни вещества, витамини, минерали и хормони, а отпадните продукти от обмяната се отвеждат за последваща обработка и елиминиране.

Доброто кръвообращение е от съществено значение за нормалното функциониране на всички органи и системи. Когато този баланс бъде нарушен, организмът постепенно започва да изпраща сигнали, които често приемаме като „нормална умора“ или неизбежна последица от натовареното ежедневие.

Кога ежедневието започва да оказва влияние?

Съвременният начин на живот създава редица предпоставки за затруднено венозно кръвообращение. Сред най-честите рискови фактори са:

продължително седене пред компютър;

работа в изправено положение;

недостатъчна физическа активност;

наднормено тегло;

наследствена предразположеност;

напредване на възрастта;

бременност;

чести пътувания със самолет или автомобил.

Тези фактори не означават непременно наличие на заболяване, но могат постепенно да увеличат натоварването върху венозната система. Именно затова профилактиката и здравословните навици са толкова важни.

Първите сигнали не бива да се подценяват

Много хора описват усещане за тежест в краката в края на работния ден, напрежение след продължително стоене прави или дискомфорт след дълго пътуване. В повечето случаи тези симптоми се появяват постепенно и често остават пренебрегнати.

Специалистите препоръчват да не се разчита единствено на почивката като решение. Редовното движение, поддържането на здравословно телесно тегло и балансираният хранителен режим могат да окажат положително влияние върху нормалното кръвообращение и общото състояние на организма.

Какво показват научните изследвания?

През последните десетилетия научният интерес към природните съставки, използвани за подпомагане на нормалната функция на кръвоносните съдове, нараства значително. Сред най-добре проучените са стандартизирани растителни екстракти, биофлавоноиди, антиоксиданти и определени витамини и минерали, които участват в поддържането на нормалната функция на съединителната тъкан и защитата на клетките от оксидативен стрес.

Все по-често производителите разработват комплексни формули, в които отделните активни съставки се допълват взаимно, за да осигурят цялостен подход към ежедневната грижа за кръвоносната система.

Ролята на желязото – повече от борба с умората

Когато се говори за кръвообращение, често се пропуска значението на желязото. То е ключов микроелемент, който участва в образуването на хемоглобина – белтъкът, отговорен за транспорта на кислород в организма.

Недостатъчният прием или повишените нужди от желязо могат да доведат до усещане за отпадналост, лесна умора и намалена работоспособност. Именно затова при определени групи хора – жени в репродуктивна възраст, бременни, спортисти или хора с повишени потребности – адекватният прием на желязо е важна част от цялостната грижа за организма.

Магнезият – минералът на активното ежедневие

Магнезият участва в стотици ензимни процеси в човешкия организъм. Той има значение за нормалната функция на мускулите, нервната система и енергийния метаболизъм. В условията на динамично ежедневие и високи нива на стрес потребностите от този минерал често привличат вниманието както на специалистите, така и на потребителите.

Поддържането на оптимален прием на магнезий е част от комплексния подход към доброто общо състояние и физическата активност.

Грижата за кръвоносната система не се изчерпва с една активна съставка или един продукт. Най-добри резултати се постигат, когато здравословният начин на живот се съчетае с балансирано хранене, достатъчна физическа активност и качествени хранителни добавки, разработени с ясно определена концепция.

Именно на този принцип е изградена серията продукти, разработена от ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА АД, насочени към поддържането на нормалната функция на сърцето, кръвоносната система и доброто общо състояние на организма. В зависимост от индивидуалните потребности различните формули включват внимателно подбрани растителни екстракти, витамини и минерали, разработени така, че да допълват ежедневния хранителен режим.



Венилукс – научно разработена формула за венозната система

Венилукс е разработен с фокус върху поддържането на нормалната венозна функция и доброто кръвообращение в долните крайници. Основата на формулата е микронизирана пречистена флавоноидна фракция, съдържаща 90% диосмин и 10% хесперидин – комбинация, широко използвана в подкрепа на венозната система. Микронизацията подобрява разтворимостта и усвояването на активните вещества, което отличава формулата от стандартните флавоноидни продукти.

Феролукс – желязо във форма с висока бионаличност

Феролукс използва железен бисглицинат – аминокиселинен железен хелат, отличаващ се с по-висока бионаличност в сравнение с традиционните железни соли и с по-добра стомашно-чревна поносимост. Формулата е представена в DR (Delayed Release) капсули със забавено освобождаване, които предпазват активната съставка от киселинната среда на стомаха и подпомагат освобождаването ѝ в червата. Желязото допринася за нормалното образуване на червени кръвни клетки и хемоглобин, за транспорта на кислород и за намаляване на чувството на отпадналост и умора.

Магнелукс – органична форма на магнезий за по-добра усвояемост

Магнелукс съдържа магнезиев лактат – органична форма на магнезия, предпочитана заради добрата си бионаличност, в комбинация с витамин B6, който подпомага усвояването на минерала. Формулата е насочена към поддържането на нормалната функция на мускулите и нервната система, както и към нормалния енергиен метаболизъм. Част от продуктовата линия на Fanfari използва стомашноустойчиви веган капсули, които защитават чувствителните съставки и осигуряват по-комфортен прием. Продуктите Кокофари и Корапуш допълват серията със съставки, насочени към ежедневната грижа за сърдечносъдовата система.

Кокофари – природна подкрепа за сърдечно-съдовата система

Кокофари съчетава екстракт от кокосова вода с внимателно подбрани витамини и минерали, насочени към поддържането на електролитния баланс и нормалната функция на сърдечно-съдовата система. Формулата е разработена с идеята да подпомага организма в условия на динамично ежедневие, като комбинира натурални съставки с научно обоснован подход към профилактиката.

Корапуш – синергия между CoQ10 и стандартизиран екстракт от глог

Корапуш е богата синергична формула, която комбинира коензим Q10 и стандартизиран екстракт от глог, осигуряващ минимум 4 mg витексин във всяка капсула. Коензим Q10 участва в производството на клетъчна енергия, а витексинът – естествен флавоноид от глог – е познат със своите антиоксидантни свойства и ролята си в подкрепа на сърдечно-съдовата система. Именно съчетаването на тези две активни съставки отличава формулата на Корапуш.

Зад всяка формула стои една обща идея – профилактиката започва с информирания избор. Когато здравословният начин на живот се съчетае с продукти, разработени с внимание към науката, качеството и природата, грижата за организма се превръща в естествена част от ежедневието.

В следващата част на поредицата ще насочим вниманието към друга ключова система – мозъка и нервната система. Ще разгледаме как съвременният начин на живот влияе върху концентрацията, паметта и психическата устойчивост и кои активни съставки стоят зад формулите на Fanfari, разработени в подкрепа на когнитивните функции.

Профилактиката започва с малките решения

Често най-важните промени не изискват драстични усилия. Разходка след работа, използване на стълбите вместо асансьора, кратки почивки при работа пред компютър, достатъчен прием на вода и разнообразно хранене могат постепенно да окажат положително влияние върху ежедневното ни самочувствие.

Когато тези навици се комбинират с качествени хранителни добавки и информиран избор, те се превръщат в естествена част от грижата за здравето.

В крайна сметка доброто кръвообращение не е просто медицински термин. То е основата, върху която организмът изгражда своята енергия, издръжливост и способност да посреща предизвикателствата на всеки нов ден.