Социална услуга, предоставяна от Община Бургас, получи високо национално признание, след като беше класирана на второ място сред добрите практики за високо качество и ефективност на социалните услуги, утвърдени от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ).

През 2026 г. изпълнителният директор на АКСУ Виктория Тахова утвърди общо 33 добри практики от цялата страна, определени след прецизна оценка на междуведомствена комисия по утвърдени критерии за качество, ефективност и устойчивост на предоставяните социални услуги.

Сред отличените е добрата практика „Програма за дистанционна домашна подкрепа на потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства – гр. Бургас“, разработена от Община Бургас и прилагана в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства.

Програмата е насочена към пълнолетни хора с психични разстройства, които поради здравословното си състояние не винаги могат да посещават редовно социалната услуга. Чрез дистанционна подкрепа те получават възможност да поддържат ежедневните си навици, социалните си умения и връзката със специалистите, без да прекъсват процеса на рехабилитация.

Добрата практика включва три основни модула – структуриран дневен режим, седмична програма за обучение в социални умения и седмична програма по арттерапия. Подкрепата се осъществява чрез индивидуални програми за работа в домашна среда, телефонна и онлайн комуникация със специалистите, както и чрез насоки за здравословен начин на живот, емоционална стабилност, социално включване и пълноценно организиране на свободното време.

Инициативата е въведена още в началото на дейността на Центъра, а впоследствие е надградена с дистанционни обучения и арт терапевтични занимания. Благодарение на този модел потребителите успяват да запазят активната връзка с екипа на социалната услуга, да развият умения за самостоятелно справяне в ежедневието и да подобрят социалната си адаптация.

Ефективността на програмата се потвърждава и от обратната връзка на самите потребители. Проведено анкетно проучване показва, че над 80 процента от тях определят дистанционната подкрепа като полезна за организацията на ежедневието, развитието на социалните умения и получаването на навременна професионална помощ.

Поредното национално отличие е признание за последователната политика на Община Бургас за развитие на модерни, достъпни и ориентирани към потребностите на хората социални услуги. Високата оценка на АКСУ е доказателство, че иновативните решения и професионалната работа на социалните специалисти в Бургас дават реални резултати и подобряват качеството на живот на хората, които се нуждаят от подкрепа.