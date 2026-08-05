Цените на горивата в последно време се превръщат в сериозен разход за всеки шофьор, особено през летните месеци, когато пътуванията се увеличават. Макар цената на бензина и дизела да не зависи от водача, има много фактори, които могат да намалят сумата на следващото зареждане. Начинът на шофиране, техническото състояние на автомобила и дори дребни ежедневни навици могат да окажат влияние върху разхода.

Събрахме мнението на експертите за най-ефективните начини да харчите по-малко гориво при пътуване.

Шофирайте плавно – педалът на газта е ключът към икономията

Една от най-честите грешки на водачите е агресивното шофиране – рязко ускоряване, силно натискане на спирачките и постоянно сменяне на скоростта. При внезапно ускорение двигателят използва значително повече гориво, отколкото при постепенно набиране на скорост.

Какво да правите? Ускорявайте плавно; гледайте напред и предвиждайте ситуациите на пътя; избягвайте излишното спиране и повторното ускоряване; поддържайте равномерен ритъм. При градско шофиране този навик може да направи голяма разлика, защото именно честите потегляния и спирания увеличават разхода.

Поддържайте постоянна скорост

Честите промени в скоростта са един от най-големите врагове на икономичното шофиране. Автомобилът харчи най-ефективно, когато работи спокойно и равномерно. При подходящи условия използвайте круиз контрол; избягвайте резки ускорения; не карайте постоянно с различна скорост. Това е особено полезно при магистрално движение.

И в тази връзка още нещо - не карайте с висока скорост без нужда

С увеличаването на скоростта расте и въздушното съпротивление. Това означава, че автомобилът трябва да използва повече енергия, за да поддържа движението. Разликата между спокойно и агресивно шофиране на магистрала може да се усети сериозно при зареждането.

Спазвайте ограниченията и бъдете внимателни не само заради вас и близките ви в колата, но и заради всички останали на пътя, които също имат семейства. Карайте разумно!

Не оставяйте двигателя да работи без причина

Много водачи оставят двигателя включен, докато чакат някого или правят кратка спирка. Това означава гориво, което се изразходва без автомобилът да изминава разстояние. Ако престоят ще бъде по-дълъг, по-добре изключете двигателя.

Карайте с правилните обороти

Двигателят има оптимален диапазон на работа. Постоянното каране на прекалено високи обороти увеличава разхода, но и прекалено ниските обороти могат да натоварят двигателя.

Най-добрият подход е: плавно превключване; използване на подходяща предавка; избягване на ненужно „изцеждане“ на двигателя.

Планирайте маршрута си

Понякога най-краткият път не е най-икономичният. Маршрут с много задръствания, светофари, изкачвания и спирания може да изразходва повече гориво от малко по-дълъг, но плавен път. Затова преди пътуване: проверете трафика; вижте възможните ремонти; планирайте местата за почивка и зареждане.

Поддържайте автомобила редовно

Автомобил в добро техническо състояние почти винаги е по-икономичен. Особено влияние имат: въздушният филтър; маслото; свещите (при бензинови двигатели); горивната система; правилната работа на двигателя. Пропуснатата профилактика може да доведе не само до по-висок разход, но и до по-скъпи ремонти.

Проверявайте гумите – малък детайл с голям ефект

Налягането в гумите влияе директно върху съпротивлението при движение. Когато гумите са недостатъчно напомпани, автомобилът „тежи“ повече при движение, двигателят се натоварва и разходът се увеличава.

Проверявайте винаги: налягането преди дълги пътувания; състоянието на гумите; дали няма неравномерно износване. Не разчитайте само на визуална проверка – гума може да изглежда нормално, но да е под необходимото налягане.

Изчистете багажника – излишният товар струва пари

Много шофьори превозват постоянно предмети, които рядко използват – инструменти, стари вещи, тежки чанти. А всъщност колкото по-тежък е автомобилът, толкова повече усилие трябва да положи двигателят. Особено при изкачвания, дълги маршрути, движение с висока скорост. Така допълнителният товар увеличава разхода.

Преди път проверете: какво наистина ви е необходимо и дали багажникът не е превърнат в склад.

Избягвайте ненужните аксесоари и върху автомобила

Багажници за велосипеди, покривни кутии и други външни аксесоари увеличават въздушното съпротивление. Ако не ги използвате – свалете ги. Дори празната покривна кутия може да увеличи разхода при дълъг път.

Зареждайте разумно

Следете цените и не оставяйте зареждането за последния момент. Полезно е да сравнявате цените, да знаете къде са по-изгодните станции по маршрута и да избягвате паническо зареждане на първата възможна колонка.

Използвайте климатика, но разумно

През лятото климатикът е необходим, но той също използва енергия от двигателя. Това не означава да пътувате без охлаждане, а да го използвате ефективно. Полезни навици биха били да проветрите автомобила преди тръгване, да не настройвайте прекалено ниска температура и да не оставяте климатика включен при дълги престои.

При движение с висока скорост отворените прозорци също могат да увеличат разхода заради по-голямото въздушно съпротивление.

И накрая - икономичното шофиране не означава да се отказвате от комфорта или да карате бавно. То означава да използвате автомобила по-умно. Плавното управление, добрата поддръжка и малко предварително планиране могат да намалят разхода и да оставят повече средства в бюджета – особено при чести пътувания.