Бежански център в община Средец няма да има. Съвсем друго решение е намерено по разширяването на съществуващите бежански центрове, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев по време на парламентарния контрол в петък.

Министърът отговори на въпрос на Борис Аладжов от „Възраждане“, свързан с превишаване на полицейски правомощия от служители на Районно управление - Средец във връзка с изграждане на бежански център, пише БТА.



„Жителите на Средец може да са спокойни, че този проблем не стои на дневен ред. Решението е категорично“, обяви Демерджиев.



Бежански лагер върху 320 декара бивши казарми в Бургаско - местните жители са в готовност за протести„Не сме съгласни! Цяла вечер минават дронове, намираме отворени къщи. И те са хора, обаче, съгласете се, че и ние сме хора и искаме спокойствие в старините си“, казва Радка ДимитроваНапрежение в Средец се появи заради планове за изграждане на бежански център от затворен тип. Според информации, циркулиращи в района, намеренията бяха той да бъде построен върху 320 декара бивши казарми.



От Държавната агенция за бежанците обясниха, че окончателно решение за локацията все още няма, а новите правила целят по-голяма сигурност по границата.



Миграционният натиск в странджанската община е ежедневие.



