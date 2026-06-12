България е изтъргувала престоя на американските военни самолети на летище "Васил Левски" в София срещу дерогация за "Лукойл Нефтохим". Това се разбра от интервю на доскорошния служебен министър на отбраната Атанас Запрянов по БНТ. И допълни, че това е станало в разговор на служебния премиер Андрей Гюров с държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

Тук е интересно да се отбележат няколко неща. Въпросният разговор беше на 9-ти април, след който действително Вашингтон удължи с още 6 месеца изтичащата на 29 април дерогация.

Разговорите и нотата на САЩ за престоя на самолетите обаче е още от средата на февруари, което е при предишното редовно правителство на Росен Желязков. Там Запрянов също бе военен министър. Тогава бе дадено и разрешението от България за престой на до 15 големи самолети - основно авиоцистерни и транспортни, и на до 500 души обслужващ състав, с краен срок 31 май.

Така че самолетите бяха заварен случай за кабинета на Гюров. От думите на Запрянов сега излиза, че Гюров е обвързал дерогацията на "Лукойл" с евентуално махане на самолетите в период, за който те са имали разрешение за престой.

На въпрос дали сега, когато удължаваме само до края на юни престоя на самолетите, ще падне и дерогацията за "Лукойл", Запрянов не отговори.

Да търгува престоя на самолетите пробва и премиерът Румен Радев. Той твърди, че в разговор с американския президент Доналд Тръмп и с военния министър на САЩ Пийт Хегсет е поставил въпроса за падане на американските визи за българите. Няколко дни по-късно българският премиер каза, че няма отговор от САЩ по искането му, и затова България удължава престоя само до края на юни, за да може съюзникът САЩ да си намерят друго място за машините.

От изявлението на премиера пред журналисти днес обаче излиза, че самолетите просто могат да бъдат преместени на военните летища в Безмер или Граф Игнатиево.„Навсякъде в Европа, където има такова базиране, което подпомага бойните действия в Иран, такива военни самолети са базирани на военни летища, а не на граждански“, заяви той. Радев уточни, че България предоставя възможности за това, но има и ограничения в капацитета. На въпрос кога ще бъдат преместени самолетите, премиерът отговори: "Ние сме отговорили на нотата на американската страна, която поиска един по-дълъг период. Даваме съответно тези възможности и наистина окуражаваме американската страна да мисли в това направление“.

В момента на летище "Васил Левски" има 14 американски самолети. Четири от тях бяха помолени да напуснат страната за няколко дни, докато в България бяха самолетите на няколко президенти и премиери по линия на срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ).

ДЕРОГАЦИЯ

САЩ удължиха с още шест месеца дерогацията за дъщерните дружества на руската "Лукойл" в България през април т.г. Това означава, че рафинерията в Бургас, както и другите фирми от семейството на "Лукойл" у нас продължават да работят и да се разплащат с контрагентите си, докато се търси нов, неруски собственик.

Разрешението за дерогацията е издадено от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ. "Оттук нататък рафинерията може да оперира нормално и сега ролята на специалния управител е да осигури доставките, така че мощностите да работят на пълен капацитет и да няма недостиг на горива по бензиностациите", обяви тогавашният премиер Андрей Гюров в пост във фейсбук.