„Прогресивна България" внесе в Народното събрание проект на решение, с което предлага депутатските заплати да са в размер на три средномесечни възнаграждения в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт (НСИ) за март 2026 г.. Това се предвижда да стане с промени в Правилника за работа на 52-рия парламент, показва справка на страницата на Народното събрание.

В приложението към правилника - „Финансови правила по бюджета на Народното събрание” се предлага „народните представители да получават основно месечно възнаграждение в размер на три средномесечни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор, съобразно данните на Националния статистически институт за месец март 2026 г. Възнаграждението се получава по банков път".

Основното месечно възнаграждение може да се увеличава в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера съгласно предвиденото в закона за държавния бюджет за съответната година, е записано още в предложението на ПБ.





На 29 май председателят на ПГ на „Прогресивна България" Петър Витанов заяви пред журналисти, че ще се съобразят с общата концепция и виждане на правителството за премахване на автоматизмите и солидарно възпиране на ръста на заплатите на държавните служители.

Причината да не сме въвели замразяване на заплатите на народните представители е защото методологията, която предложиха от Министерството на финансите, дойде при нас, след като изтече крайният срок за промени в Правилника за работа на Народното събрание, обясни тогава той.