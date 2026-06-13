Специализираните полицейски операции за пътна безопасност продължават в цялата страна, като през летния сезон акцентът ще бъде върху Черноморието. Един от най-натоварените пътни участъци в региона – булевардът, свързващ града с автомагистрала „Тракия“ – често се превръща в сцена на незаконни нощни състезания и дрифтове. В момента над 240 полицаи са ангажирани с контрол по Южното Черноморие, а в Несебър вече са командировани и допълнителни екипи от страната, съобщиха от полицията пред Нова телевизия.

Паралелно с това се въвежда и нов подход към системните нарушители. При пътни проверки на тях ще бъдат връчвани всички натрупани глоби и наказателни постановления, като те ще бъдат включени в специални полицейски регистри.

Освен това полицията започва да следи и имущественото съответствие на част от водачите – ще се проверява дали доходите им съответстват на стойността на автомобилите, които управляват. При съмнения за несъответствия ще се изпращат сигнали към компетентните институции.

Ситуацията в Бургас

Жителите на Бургас подават множество сигнали за шум и опасно шофиране, включително и до омбудсмана. В града вече са идентифицирани над десет локации, на които се провеждат нерегламентирани гонки – сред тях са изоставени паркинги, участъци с нисък нощен трафик, старото летище на „Равнец“ и търговски зони. Всички те са известни на „Пътна полиция“.

Според експерти профилът на нарушителите често се повтаря – става дума за водачи с рисково поведение и склонност към системни нарушения. Преподавател по шофьорска подготовка, която работи с курсисти и нарушители, посочва, че част от тях открито демонстрират пренебрежение към правилата, включително за скорост и безопасност.

„Има случаи, в които шофьори казват, че ще си плащат глобите, но няма да спазват ограниченията“, обяснява тя, като допълва, че автомобилите, използвани за дрифтове, обикновено са мощни и със задно предаване.

На този фон се обсъжда и създаване на регламентирани трасета, където любителите на високите скорости да могат да шофират безопасно и под контрол. По информация на „Пътна полиция“ в Бургас вече има инвестиционно намерение за подобен обект, макар проектът все още да не е реализиран.