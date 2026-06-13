Администрацията спокойно може да се намали с до 30 хиляди души, смята финансистът и бивш министър на икономиката Николай Василев.

"В мандата на тройната коалиция съкратихме 17 хиляди души и ви гарантирам, че нищо не е липсвало. Напротив - администрацията работеше по-добре. Сега има 12 хиляди незаети щатни бройки", каза той пред bTV.

Василев коментира по-големите правомощия на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗП), както и одобреният на първо четене нов дълг от 3,8 млрд. евро.

"Всякакви такива държавно-комунистически мерки, при които държавата се меси в пазарната икономика по погрешен начин, не дават резултатите, които обществото очаква", коментира финансистът.

"Миналата година, преди въвеждането на еврото, имаше отново мерки, свързани с КЗК, КЗП, закони, наказания, санкции. Няколко години се занимаваме с този въпрос и винаги казвам, че мерките не работят. След година пак ще коментираме", обясни той.

Според Василев това е губене на време на обществото с по-маловажни теми и пропускане на големите въпроси, с които нацията трябва да се занимава.

Какви са причините за инфлацията?

"Една от причините за високата инфлация е изключително разхитителната и неправилна бюджетна политика през последните 5 години. Държавата харчи изключително много – смятам, че са натрупани около 20 милиарда евро разходи повече, отколкото е трябвало. Това е основен двигател на инфлацията", коментира той.

По думите на Василев втората причина са световните процеси – войни и цена на нефта. А третата е положителна причина – силният ръст на доходите.

"Проблемът не е дали инфлацията е 2, 3 или 6 и нещо процента, а как да направим така, че българските граждани да забогатяват по-бързо и да имат по-високи доходи. Държавата трябва да помага не чрез субсидии за всички, а само на тези, които имат нужда", подчерта Василев.

Според него политиките на държавна намеса в частния сектор и пазарната икономика са предимно загуба на време и водят до грешни резултати.

"В държавата няма дефицит на нищо. Нямаме война. Ако кацнат извънземни, както по филмите, и тогава икономиката спре, държавата може да замразява цени. Но ние нямаме такъв случай. Няма нужда държавата да казва на никого в магазина или фризьорски салон на каква цена да продава", допълни Василев.

Василев обясни, че ако държавата премахне бюджетните дефицити, ще се премахне едно от горивата на инфлацията.

"Ако намали публичния сектор значително, също ще намали натиска върху пазара. Държавата трябва да се занимава с конкуренция, инвестиции и намаляване на регулациите, а не да усложнява живота на частния сектор".

По думите му държавата се занимава предимно с грешните неща.