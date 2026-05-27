ГЕРБ-СДС внесе в парламента пакет от промени в Закона за закрила на детето, които предвиждат ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца под 16 години и пълна забрана за използване на мобилни телефони в училище.

Предложенията обхващат както социалните платформи, така и сайтовете за споделяне на видео съдържание.

Според проекта достъпът до социални мрежи за лица под 16 години ще се осъществява чрез специална технология за проверка на възрастта, която да позволява анонимно потвърждение при регистрация.

За деца между 13 и 16 години ще е необходимо изрично съгласие от родител или настойник, което може да бъде оттеглено по всяко време.

Министърът на иновациите и дигиталната трансформация трябва да изготви наредба с конкретните правила до шест месеца след приемането на закона. Предвижда се създаване на регистър на всички социални платформи, както и сериозни санкции за компании, които не въведат или не спазват новите изисквания.

С промени в същия закон от ГЕРБ предлагат и пълна забрана за използването на мобилни телефони в училище. Според вносителите смарт устройствата водят до разсейване, понижена концентрация и по-слаби резултати, а редица изследвания показват негативно влияние върху вниманието, ученето и мотивацията на учениците.